Опубликован график работы Рязанского исторического музея в майские праздники

Работать Рязанский исторический музей в праздничные дни будет следующим образом: 30 апреля — с 10:00 до 19:00; 1, 2, 3, 9, 10 мая — с 10:00 до 18:00; 8 мая — с 10:00 до 17:00; 4, 11 мая — выходные дни на всех объектах музея; 10 мая — выходной в Музейном центре имени А. И. Солженицына, Центре науки, традиций и искусства. В публикации уточнили, что касса закрывается за 45 минут до окончания работы музея.