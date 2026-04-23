«Народный контроль» проверил благоустройство Парка 40-летия ВЛКСМ в Сасове
Команда «Единой России», участники проекта «ГЕРОИ62» и жители города проинспектировали территорию Парка 40-летия ВЛКСМ в Сасове. Итогами проверки поделился губернатор Рязанской области Павел Малков. В целом парк находится в хорошем состоянии. Команда проекта отметила объект знаком «Народный контроль. ПровЕРено» и указала на необходимость устранить зафиксированные недостатки.
Из плюсов выделили:
- Доступность. Рядом с парком расположена остановка общественного транспорта и парковка. Вход удобный, без бордюров. Фасад и вывеска входной группы в хорошем состоянии.
- Состояние территории. В парке чисто. Достаточно зон отдыха с арт-объектами и урнами. Работает туалет. Оборудованы дорожки для бега и велосипедов, есть Wi-Fi. Детская и спортивная площадки работают, в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья.
- Безопасность. Территория под видеонаблюдением, присутствует навигация.
Что требует доработки:
Часть тренажеров и снарядов нуждается в ремонте.
Стихийные тропинки необходимо привести в порядок.
На детской площадке отсутствует безопасное покрытие.
Фото: соцсети Павла Малкова.