На семи улицах в Рязани отключили отопление

В 09:15 23 апреля приостановлена подача отопления для ремонта теплотрассы в районе дома № 7/4 на улице Бабушкина по следующим адресам: Куйбышевское шоссе, дома № 6, 8, 10/2; улица Бабушкина, дома № 5, 7/4. В зону отключения попал детский сад № 69. В 09:40 из-за ремонта воздушной теплотрассы в районе дома № 9/8 на улице Гоголя отключили отопление на улицах: Гоголя, дома № 3, 3а, 7, 7а, 9/8; Полетаева, дом № 6; Братиславская, дом № 2 корпус 1.

На семи улицах в Рязани отключили отопление. Об этом сообщили в соцсетях МУП «РМПТС».

В 09:15 23 апреля приостановлена подача отопления для ремонта теплотрассы в районе дома № 7/4 на улице Бабушкина по следующим адресам:

Куйбышевское шоссе, дома № 6, 8, 10/2;

улица Бабушкина, дома № 5, 7/4.

В зону отключения попал детский сад № 69.

С 09:40 из-за ремонта воздушной теплотрассы в районе дома № 9/8 на улице Гоголя нет отопления на улицах:

Гоголя, дома № 3, 3а, 7, 7а, 9/8;

Полетаева, дом № 6;

Братиславская, дом № 2 корпус 1.

Также нет отопления в Детской музыкальной школе № 5, поликлинике на улице Братиславской.

Кроме того, приостановлена подача теплоносителя для замены обратного трубопровода по адресам:

улица Чкалова, дома № 5, 7, 9;

3-й Мопровский переулок, дома № 8/11, 9.

Работы планируют завершить в 16:00.