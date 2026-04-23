На семи улицах в Рязани отключили отопление
На семи улицах в Рязани отключили отопление. Об этом сообщили в соцсетях МУП «РМПТС».
В 09:15 23 апреля приостановлена подача отопления для ремонта теплотрассы в районе дома № 7/4 на улице Бабушкина по следующим адресам:
- Куйбышевское шоссе, дома № 6, 8, 10/2;
- улица Бабушкина, дома № 5, 7/4.
В зону отключения попал детский сад № 69.
С 09:40 из-за ремонта воздушной теплотрассы в районе дома № 9/8 на улице Гоголя нет отопления на улицах:
- Гоголя, дома № 3, 3а, 7, 7а, 9/8;
- Полетаева, дом № 6;
- Братиславская, дом № 2 корпус 1.
Также нет отопления в Детской музыкальной школе № 5, поликлинике на улице Братиславской.
Кроме того, приостановлена подача теплоносителя для замены обратного трубопровода по адресам:
- улица Чкалова, дома № 5, 7, 9;
- 3-й Мопровский переулок, дома № 8/11, 9.
Работы планируют завершить в 16:00.