На окраине Рязани мужчина снял с автомобиля датчик дистанции. Об этом 23 апреля сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

В отдел обратился 34-летний мужчина и рассказал, что с припаркованной на окраине города иномарки пропало навесное оборудование — датчик дистанции.

Оперативники угрозыска опросили жителей и установили, что к машине подходил 23-летний рязанец. У него дома нашли похищенный датчик. Злоумышленника задержали.

По предварительной информации, 23-летний рязанец владеет автомобилем той же модели. Спереди на иномарке установлен датчик дистанции. Недавно после застолья молодой человек попросил приятеля отвезти его домой. На улице Шереметьевской рязанец увидел автомобиль, похожий на его машину. Злоумышленник подумал, что хорошо бы иметь запасной датчик, вышел из авто и снял оборудование.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ, по которой грозит до двух лет тюрьмы.