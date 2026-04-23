Хирурги БСМП дважды вернули возможность ходить 89-летнему рязанцу

В травмпункт БСМП 89-летний рязанец поступил с вертельным переломом бедра. Отмечается, что в январе этого года мужчина уже попадал в больницу по поводу перелома шейки бедра. Тогда ему провели эндопротезирование тазобедренного сустава. В этот раз пожилому рязанцу провели операцию по установке штифтов. В настоящее время мужчина выписан из больницы в удовлетворительном состоянии. После реабилитации он снова сможет ходить самостоятельно.

В больнице рассказали, что установка штифтов при вертельном переломе бедренной кости — это метод оперативного лечения, который позволяет стабилизировать костные отломки и обеспечить их правильное сращение. Для этого используются интрамедуллярные (внутрикостные) фиксаторы — специальные штифты, которые вводятся в костномозговой канал бедренной кости.

