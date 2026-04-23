ЕС ввел санкции против рэпера Тимати

В санкционный список также попали: директор Эрмитажа Михаил Пиотровский; начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Алексей Ртищев; боксер Федор Чудинов; нефтяные компании «Башнефть» и «Славнефть»; московский физико-технический институт (МФТИ). Также ЕС ввел санкции против WB Банка и банка «Русский стандарт».