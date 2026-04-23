Депутаты Рязгордумы предложили наградить две семьи медалью «Родительская слава»

Депутаты приняли решение возбудить ходатайства о награждении двух семей медалями ордена «Родительская слава». Вопрос обсудили на заседании городской думы в четверг, 23 апреля.
Предлагается наградить медалью ордена «Родительская слава» семью Ришата и Ферузы Фархутдиновых. Родители воспитывают пятерых детей.
Медаль ордена «Родительская слава» могут получить многодетные родители Игорь и Елена Ноги. В семье родились пять детей.
Также предлагается присвоить звание «Мать-героиня» рязанке Екатерине Ворониной. Она родила и воспитала десятерых детей.
Решения о возбуждении ходатайств вступили в силу.
Ранее президент России Владимир Путин наградил рязанскую мать-героиню за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей. Звание получила Ольга Курепова.