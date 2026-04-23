Четверо питомцев отправились в путешествия с хозяевами из Рязанской области

За текущую неделю управление Россельхознадзора выдало три ветеринарных сертификата на вывоз домашних питомцев за пределы России. Владельцы получили разрешения на путешествие с тремя кошками и одной собакой. Животные отправятся в США, Узбекистан и Италию.

Сотрудники ведомства провели ветеринарное освидетельствование и сверили сопроводительные документы. Особое внимание специалисты уделили идентификационным данным, отметкам о вакцинации и результатам лабораторных исследований.

Нарушений ветеринарного законодательства не выявили.