Более 60 водителей оштрафовали за тонировку в Рязанской области

Инспекторы ДПС за сутки выявили 7105 нарушений ПДД РФ, в том числе 6 фактов управления транспортным средством в состоянии опьянения. 1 водитель сел за руль пьяным повторно. Выявлено 63 нарушения, связанных с управлением «тонированным» автомобилем, 2 нарушения совершили пешеходы, 2 нарушения связаны с перевозкой детей, а также 20 нарушений допустили водители грузовых автомобилей и 5 — водители автобусов.