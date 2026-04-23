«АвтоВАЗ» запустил долгосрочную подписку на автомобили Lada

Отмечается, что сервис позволяет использовать новый автомобиль на условиях аренды и фиксированного ежемесячного платежа. На первом этапе клиентам предлагается седан LADA Vesta в комплектации «Практик». В дальнейшем планируется расширение доступных моделей и версий оснащения. Оформление подписки происходит в режиме онлайн. Для этого необходимо оставить заявку на сайте, после чего с клиентом свяжется оператор, помогающий создать личный кабинет. В нем человек сможет выбрать модель, комплектацию, цвет и дополнительные опции, на основе которых будет рассчитан платеж. Для LADA Vesta «Практик» он составляет 43 990 руб. в месяц, а для первых клиентов, оформивших заявку с 23 по 30 апреля — 39 990 руб. в месяц.

Об этом сообщает РБК.

