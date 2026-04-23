Аркадий Фомин: Для органов власти любого уровня всесторонняя поддержка семей и создание условий для повышения рождаемости — основной приоритет

В четверг, 23 апреля, в Москве, в Международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня», состоялась ежегодная всероссийская конференция «Демографический перелом в России: пути достижения». Организаторами мероприятия выступили Администрация Президента РФ и Институт демографической политики имени Д. И. Менделеева при участии Совета Федерации и Министерства труда и социальной защиты. К дискуссии были приглашены представители федеральных и региональных органов власти, научного и экспертного сообщества, бизнеса и общественных организаций. От Рязанской областной Думы в конференции принял участие спикер Аркадий Фомин.

В четверг, 23 апреля, в Москве, в Международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня», состоялась ежегодная всероссийская конференция «Демографический перелом в России: пути достижения». Организаторами мероприятия выступили Администрация Президента РФ и Институт демографической политики имени Д. И. Менделеева при участии Совета Федерации и Министерства труда и социальной защиты. К дискуссии были приглашены представители федеральных и региональных органов власти, научного и экспертного сообщества, бизнеса и общественных организаций. От Рязанской областной Думы в конференции принял участие спикер Аркадий Фомин.

Приветствие собравшимся направил Президент РФ Владимир Путин. Глава государства подчеркнул, что совершенствование демографической политики, поддержка рождаемости и многодетности, а также обеспечение достойного качества жизни российских семей — приоритетная общенациональная задача. По мнению российского лидера, для достижения поставленных целей необходимо «уделять неустанное внимание» решению актуальных проблем в здравоохранении, образовании, экономике и культуре, заниматься благоустройством городов и поселков. Президент добавил, что важно воспитывать подрастающее поколение «в духе ценностей многодетной, многопоколенной и дружной семьи».

С основным докладом выступила заместитель председателя Правительства России Татьяна Голикова. Она сообщила, что в стране с этого года введена ежегодная семейная налоговая выплата для работающих родителей с двумя и более детьми и невысокими доходами. По информации вице-премьера, данная мера поддержки затронет более 4 млн семей, в которых воспитываются почти 11 млн детей. Татьяна Голикова также подчеркнула, что по итогам 2025 года в России зафиксированы положительные изменения в демографическом развитии: рост суммарного коэффициента рождаемости зафиксирован сразу в нескольких субъектах. Кроме того, в положительную сторону поменялось отношение общества к родителям, воспитывающим трех и более детей.

«По опросам, которые мы проводим, при встрече с многодетной семьей две трети россиян испытывают уважение, радость, гордость, надежду и доверие», — уточнила вице-премьер.

Полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев в своем докладе остановился на системе социального патронажа, которая направлена на индивидуальное сопровождение граждан. По данным полпреда, на сегодняшний день такая мера поддержки охватывает более 500 тысяч россиян. Инициатива реализуется в 10 субъектах, в том числе в Рязанской области.

«Отрадно, что сегодня наш родной регион был приведен в пример на столь значимом мероприятии. Это говорит о том, что команда области работает на результат: четко ставит цели и последовательно, шаг за шагом, достигает их. Это касается и такой важной темы, как демография. На сегодняшний день в Рязанской области действует более 200 сервисов и мер поддержки семей с детьми. Патронаж — один из примеров. В регионе комплексное сопровождение семей, в которых женщины готовятся стать мамами, реализуется в рамках проекта „Семья в ожидании счастья“. Он стартовал в 2024 году и сегодня охватывает более 6700 рязанских семей. Специалисты учреждений здравоохранения, образования, сотрудники социальных служб области оказывают психологическую поддержку, содействие в оформлении тех или иных льгот, проводят юридические консультации, помогают освоить новую профессию и построить карьерный трек», — отметил, комментируя итоги конференции, глава регионального парламента Аркадий Фомин.

Аркадий Фомин подробно остановился на мерах поддержки семей с детьми, которые приняты депутатским корпусом Рязанской областной Думы в последние годы. Так, на уровне региона установлены единовременные выплаты: 120 тысяч рублей — беременным женщинам, которые учатся очно, и 350 тысяч рублей — молодым родителям в возрасте до 35 лет при рождении третьего или последующего ребенка. С 2025 года благодаря внесению изменений в законодательство у молодых родителей появились возможность частично компенсировать расходы на оплату съемного жилья. Кроме того, ежегодно индексируется размер регионального материнского (семейного) капитала. С 1 января 2026 года при рождении третьего и четвертого ребенка он составляет более 93 тысяч рублей и 120 тысяч рублей — при рождении пятого и последующих детей. В целом в регионе на помощь семьям с детьми в текущем году планируют направить более 2,7 млрд рублей.

«Для органов власти любого уровня всесторонняя поддержка семей и создание условий для повышения рождаемости — основной приоритет. На площадке Рязанской областной Думы вместе с коллегами-депутатами, экспертами, представителями родительского сообщества поднимаем актуальные проблемы, совместными усилиями находим пути их решения и, что самое важное, — не просто говорим, а переносим добрые намерения в законодательное поле. Вопросы, которые сегодня обсудили на конференции, возьмем в работу», — подчеркнул Аркадий Фомин.

В рамках тематических секций участники говорили об укреплении традиций многодетной семьи, внедрении корпоративного демографического стандарта, формировании семейно-ориентированной инфраструктуры городов, а также создании стандарта ответственных коммуникаций.