А что в кино? «Ангелы Ладоги», «Коммерсант» и другие новинки

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Историческая драма «Ангелы Ладоги» (Россия). В ноябре 1941 года отряд молодых спортсменов-буеристов выходит на тонкий лед Ладоги, чтобы доставить боеприпасы в осажденный Ленинград. Их миссия неожиданно превращается в операцию по спасению детей из детского дома, которых не успели эвакуировать.

Драма «Коммерсант» (Россия) Москва, 1996 год: молодой банкир Андрей Рубанов ввязывается в крупную сделку с другом, которая оборачивается хищением миллиардов из казны. После ареста он попадает в камеру «Матросской тишины», где ему предстоит выжить и стать другим человеком.

Семейная комедия «Приключения желтого чемоданчика» (Россия). Волшебный чемоданчик чудесного Доктора, лечащий грусть и трусость, похищен, и теперь мальчик-затворник Петя отправляется на его поиски. В ходе фильма Петя не только помогает вернуть лекарство, но и находит верных друзей и избавляется от своих страхов.

