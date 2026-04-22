Жителя Шиловского района лишили прав из-за учета у нарколога

Суд удовлетворил иск прокуратуры и лишил жителя Шиловского района водительских прав. В ходе проверки выяснилось, что мужчина состоит на учете у врача-нарколога с диагнозом, который препятствует управлению транспортными средствами. При этом у него были действующие водительские права.

Прокуратура обратилась в суд с административным иском о прекращении права на управление автомобилем. Суд поддержал требования надзорного ведомства.