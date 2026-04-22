Жители Рязани попросили решить проблему стихийной стоянки под пятиэтажным домом

Жители Рязани попросили решить проблему стихийной стоянки под пятиэтажным домом. Информация появилась под постами губернатора Павла Малкова. По словам местных жителей, под домом № 1 В на проезде Речников образовалась стихийная стоянка. «Ранее территория было огорожена, но кто-то снес забор в этом месте, поставил покрышки и каждый вечер оставляет свое авто под домом. Весь асфальт из-за этого под слоем грязи», — написано в сообщении.

Комментаторы попросили решить проблему и восстановить ограждения, чтобы территория не загрязнялась.

Ранее рязанцы пожаловались на стоянку большегрузов под окнам жилых домов.