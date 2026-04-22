«Зелёный сад — наш дом» начинает строительство филиала детской поликлиники в Песочне

«Зелёный сад — наш дом» начинает строительство филиала детской поликлиники в Песочне. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«Зелёный сад — наш дом» начинает строительство филиала детской поликлиники в Песочне. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Новое здание поможет разгрузить поликлинику № 7, где сейчас лечатся дети микрорайона. Новый социальный объект разместят на Васильевском проезде (возле дома № 4), заказчиком работ выступает ГБУ «Управление капитального строительства Рязанской области».

Филиал поликлиники будет состоять из трёх секций и шести этажей, включая один подземный и один технический. Сроки проведения подготовительных и строительных работ: II квартал 2026 года — III квартал 2028 года.