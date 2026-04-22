За сутки ВС РФ поразили объекты энергетики, используемые ВСУ

За стуки ВС РФ поразили объекты энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры Украины, используемые ВСУ. Об этом сообщили 22 апреля в Минобороны. Также российские войска ударили по местам хранения и подготовки к запуску БПЛА дальнего действия, пунктам временной дислокации вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 131 районе. Кроме того, за сутки средства ПВО РФ перехватили управляемую авиационную бомбу, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 368 БПЛА самолетного типа. Помимо этого, силы Черноморского флота уничтожили украинский безэкипажный катер.

ВС РФ за сутки поразили объекты энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры Украины, используемые ВСУ. Об этом сообщили 22 апреля в соцсетях Минобороны.

Также российские войска ударили по местам хранения и подготовки к запуску БПЛА дальнего действия, пунктам временной дислокации вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 131 районе.

Кроме того, за сутки средства ПВО РФ перехватили управляемую авиационную бомбу, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 368 БПЛА самолетного типа.

Помимо этого, силы Черноморского флота уничтожили украинский безэкипажный катер.