Инспекторы Госавтоинспекции выявили 315 нарушений ПДД, в том числе 3 факта управления в состоянии опьянения, 4 отказа от медосвидетельствования и 1 случай повторного управления в нетрезвом виде. Также выявлено 66 нарушений, связанных с тонировкой, 27 нарушений совершили пешеходы, 5 нарушений при перевозке детей, 31 нарушение — водители грузовиков и 2 — водители автобусов. При этом происшествий, в результате которых погибли или пострадали люди, не зафиксировано.

За сутки на дорогах Рязанской области зарегистрировали 54 ДТП без пострадавших. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ по региону.

