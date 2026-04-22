За год в Рязанской области издали около 200 единиц печатной продукции. Об этом сообщает региональный Рязаньстат.

В 2025 году в Рязанской области было издано 198 печатных единиц книжной продукции, 22 — журнальной и 44 — газетной. Общий годовой тираж составил 8,75 млн экземпляров, а средний годовой в расчете на 1 издание — 33 тыс экземпляров. По данному показателю регион занимает 6 место в ЦФО без учета московского.

По читательскому интересу степень востребованности по целевому назначению такова: 33% - художественная литература для взрослой аудитории, 33% - социально-экономическая тематика, 23% - культура и искусство, 19% - детская литература, по 11% - филология и технические науки. В технической литературе спрос на издания об информационных технологиях и информационной безопасности составляет 36%.