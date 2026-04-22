За год снизилось число рязанцев, уехавших на лечение в другие регионы

За год снизилось число рязанцев, уехавших на лечение в другие регионы. Информацию озвучила директор территориального фонда ОМС Елена Манухина на заседании облправительства в среду, 22 апреля. Елена Манухина сравнила первые кварталы 2025 и 2026 годов и отметила, что число уехавших на лечение рязанцев снизилось на 23%. «Рад, что показали очень наглядно снижение уходящих потоков по оказанию медицинской помощи. Это результат той работы, которую мы начали несколько лет назад. Сейчас пожинаем плоды в хорошем смысле слова», — прокомментировал доклад губернатор Павел Малков.

За год снизилось число рязанцев, уехавших на лечение в другие регионы. Информацию озвучила директор территориального фонда ОМС Елена Манухина на заседании облправительства в среду, 22 апреля.

Елена Манухина сравнила первые кварталы 2025 и 2026 годов и отметила, что число уехавших на лечение рязанцев снизилось на 23%. Кроме того, в другие территориальные фонды за лечение жителей Рязанской области направили на 110 миллионов рублей меньше.

На улучшение показателей также повлияло возобновление работы БСМП в системе ОМС, особенно по профилям хирургии, травматологии, ортопедии.

«Рад, что показали очень наглядно снижение уходящих потоков по оказанию медицинской помощи. Это результат той работы, которую мы начали несколько лет назад. Сейчас пожинаем плоды в хорошем смысле слова», — прокомментировал доклад губернатор Павел Малков.

Ранее глава Рязанской области поручил министру регионального здравоохранения Александру Пшенникову разобраться, почему местные жители уезжают лечиться в другие субъекты.