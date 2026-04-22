В Сызрани стало известно о двух погибших после атаки БПЛА
В Сызрани стало известно о гибели двух человек в результате обрушения подъезда жилого дома после атаки беспилотников. Об этом сообщили в МЧС. Под завалами обнаружены тела женщины и ребенка. По данным ведомства, других погибших на данный момент не зафиксировано, поисково-спасательные работы продолжаются. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о террористическом акте (ч. 2 ст. 205 УК РФ).
В городе введен режим ЧС регионального характера. Также власти сообщили об отмене всех массовых, спортивных и развлекательных мероприятий до конца недели.
