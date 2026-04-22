Гибридным машинам и электрокарам запретили проезд по Крымскому мосту. Об этом сообщили в Минтрансе России. Как уточнили в ведомстве, на переходе через Керченский пролив продолжают действовать обязательные правила досмотра транспорта, багажа и пассажиров. При этом введено новое ограничение: гибридным и электрическим автомобилям проезд закрыт.