Гибридным машинам и электрокарам запретили проезд по Крымскому мосту
Гибридным машинам и электрокарам запретили проезд по Крымскому мосту. Об этом сообщили в Минтрансе России. Как уточнили в ведомстве, на переходе через Керченский пролив продолжают действовать обязательные правила досмотра транспорта, багажа и пассажиров. При этом введено новое ограничение: гибридным и электрическим автомобилям проезд закрыт.
