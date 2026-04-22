Владимир Путин дал старт голосованию по проектам развития комфортной городской среды — «Единая Россия» ежегодно проводит его вместе с Минстроем

Конкурс уже стал настоящим проводником позитивных изменений, подчеркнул Президент на церемонии вручения Всероссийской национальной премии «Служение».

"Местное самоуправление — это люди. Их активность, стремление делать все, что от них зависит для улучшения жизни наших граждан. Надо всемерно поддерживать эти инициативы. И сегодня рад объявить старт очередного сезона Всероссийского голосования по проектам развития комфортной городской среды. Так, в прошлом году в нем участвовали более 1,6 тысяч муниципальных образований. В онлайн-голосовании — свыше 16,5 миллионов граждан", — подчеркнул Владимир Путин. Глава государства напомнил, что на реализацию лучших проектов из федерального бюджета ежегодно выделяется 25 миллиардов рублей.

«Такой механизм позволяет жителям напрямую влиять на облик своих городов, поэтому их голос должен быть услышан. Лауреаты премии „Служение“ тоже определяются на основе голосования жителей. Число участников такого голосования постоянно растет. В этом году оно достигло более 1,5 миллионов человек. Ваш труд находит отклик у людей. Еще раз сердечная вам за это благодарность», — сказал Президент.

В основе программы «Формирование комфортной городской среды» лежит партпроект «Единой России» «Городская среда». Реализация ФКГС — одно из положений народной программы партии. Голосование по программе партия ежегодно проводит вместе с Минстроем. В новую Народную программу «Единой России» планируется включить предложение по благоустройству к 2030 году не менее 30 тысяч общественных территорий, а также реализацию 1600 проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

Жители страны смогут выбрать территории, которые благоустроят в 2027 году, а также конкретные дизайн-проекты благоустройства: покрытие, малые формы, озеленение и освещение.

Секретарь регионального отделения «Единой России», губернатор Рязанской области Павел Малков обратился к жителям региона: «Началось всероссийское голосование за объекты благоустройства. В списке — 97 территорий в 25 населенных пунктах, а также по два дизайн-проекта в Елатьме и Пителино, — сказал глава региона. — В прошлом году рязанцы выбрали 25 общественных пространств. Работы на части из них уже начались. Выбирайте, какие территории нужно благоустроить дальше».

Всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства продлится до 12 июня. Свой выбор можно сделать на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru, через мобильное приложение «Госуслуги Решаем вместе», а также при поддержке волонтеров, которые будут работать во всех регионах, используя экосистему Добро. рф.

