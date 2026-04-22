«Ведомости»: операторы попросили отсрочить плату за VPN-трафик из-за технической неготовности

Операторы связи обратились в Минцифры с просьбой отсрочить введение дополнительной платы за международный интернет-трафик (свыше 15 ГБ в месяц), запланированное на 1 мая. По словам источников, компании не успевают настроить биллинговые системы для учета и тарификации такого трафика в реальном времени на всех тарифах. Нормативно вопрос пока не урегулирован.