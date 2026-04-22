В выходные МХК «Рязань-ВДВ» проведет домашние матчи полуфинала НМХЛ

МХК «Рязань-ВДВ» продолжает свой путь в плей-офф — в полуфинале Национальной молодежной хоккейной лиги команда проведет серию игр на вылет против череповецкого «Металлурга». Об этом сообщили в пресс-службе ХК.

Ранее в ¼ финала рязанцы встретились с «Кристаллом» из Саратова — все матчи завершились победой «десантников». В хоккейном клубе напомнили, что серия в НМХЛ длится до трех побед одной из команд.

Третий раунд стадии плей-офф рязанские спортсмены начнут дома. Матчи между МХК «Рязань-ВДВ» и «Металлургом» пройдут в субботу и воскресенье, 25 и 26 апреля, на льду Дворца спорта «Олимпийский».

Начало обеих встреч — в 17:00.

Билеты можно приобрести в кассах Дворца спорта и по ссылке .

Возрастное ограничение — 0+.