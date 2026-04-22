В Рыбновском округе произошел порыв напорного коллектора

В Рыбновском муниципальном округе Рязанской области произошел порыв на участке напорного коллектора. Об этом сообщили в региональном МЧС. Сообщение о происшествии поступило 22 апреля в 10:30. На месте работают силы и средства экстренных служб. К ликвидации последствий привлечены 5 автомобилей и 17 человек личного состава Государственной противопожарной службы.