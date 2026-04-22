В рязанском магазине женщина украла сумку у ребенка

Инцидент произошел днем 22 апреля в магазине FixPrice в ТРЦ «Полетаевский». На кадрах видно, как женщина подходит к девочке на кассе самообслуживания и забирает у нее сумку. После этого неизвестная скрылась. «Прошу связаться и вернуть украденное. В ближайшее время будет написано официальное заявление о краже в правоохранительные органы. Всё зафиксировано на камерах», — отметили в посте.

В рязанском магазине женщина украла сумку у ребенка. Об этом сообщает Telegram-канал Rzn_Life.

Инцидент произошел днем 22 апреля в магазине FixPrice в ТРЦ «Полетаевский». На кадрах видно, как женщина подходит к девочке на кассе самообслуживания и забирает у нее сумку. После этого неизвестная скрылась.

«Прошу связаться и вернуть украденное. В ближайшее время будет написано официальное заявление о краже в правоохранительные органы. Всё зафиксировано на камерах», — отметили в посте.