В Рязанской области вырос спрос на снятие наличных

Жители Рязанской области стали чаще снимать наличные деньги прямо на кассах магазинов и АЗС. Об этом сообщили в региональном отделении Банка России. По данным регулятора, за 2025 год объем таких операций вырос на четверть и составил 789,5 млн рублей.

Жители Рязанской области стали чаще снимать наличные деньги прямо на кассах магазинов и АЗС. Об этом сообщили в региональном отделении Банка России.

По данным регулятора, за 2025 год объем таких операций вырос на четверть и составил 789,5 млн рублей.

Сервис «Наличные на кассе» позволяет снять деньги при оплате покупки в точках, где он подключен. На начало 2026 года в регионе работало около 400 таких точек, половина из них — в Рязани. Среди районов по числу точек лидируют Рязанский, Рыбновский и Касимовский.