В Рязанской области пропал 62-летний мужчина

62-летний Виталий Старков из села Ольхи Шацкого округа пропал 10 апреля. Его приметы: рост — 175 см, телосложение нормальное, волосы русые, глаза серые. В день исчезновения мужчина предположительно был одет в коричневую куртку. Всех, кто знает, где может находиться пропавший рязанец, просят звонить по номерам: 8 (800) 700-54-52 или 112.