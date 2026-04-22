В Рязани врачи прооперировали участника СВО после тяжелого ранения

В приемное отделение ОКБ поступил мужчина 45 лет, который получил тяжёлые ранения в живот. В полевых условиях мужчину спасли, провели все необходимые операции, чтобы сохранить жизнь, но в дальнейшем его отправили в Рязань для продолжения лечения в больнице. Отмечается, что после операций у мужчины остались две проблемы: кишечник был выведен в боковую наружность (стома), и он не мог самостоятельно опорожнять кишечник естественным путём; а из-за ранения мышцы живота разошлись настолько сильно, что половина кишечника фактически лежала не внутри тела, а вываливалась в грыжевой мешок под кожу. Рязанца мучали регулярные боли.

В Рязани врачи прооперировали участника СВО после тяжелого ранения. Об этом сообщает региональный минздрав.

В приемное отделение ОКБ поступил мужчина 45 лет, который получил тяжёлые ранения в живот. В полевых условиях мужчину спасли, провели все необходимые операции, чтобы сохранить жизнь, но в дальнейшем его отправили в Рязань для продолжения лечения в больнице.

Отмечается, что после операций у мужчины остались две проблемы: кишечник был выведен в боковую наружность (стома), и он не мог самостоятельно опорожнять кишечник естественным путём; а из-за ранения мышцы живота разошлись настолько сильно, что половина кишечника фактически лежала не внутри тела, а вываливалась в грыжевой мешок под кожу. Рязанца мучали регулярные боли.

Мужчине провели операцию. Врачи аккуратно разделили все спайки (когда внутренние органы склеиваются между собой после ранений), вернули кишечник на место, закрыли стому и восстановили нормальный путь для работы кишечника.

Также рязану установили специальную сетку-имплантат размером 30×30 см. Её спрятали глубоко под мышцы, создав надежный каркас.