Полицейские на улице Дружбы заметили мужчину, который показался нетрезвым. Прохожий, увидев патрульный автомобиль, попытался скрыться во дворе ближайшего дома. Мужчину остановили. Выяснилось, что рязанец находится в розыске. Ранее мужчину уличили в уклонении от уплаты алиментов (статья 157 УК РФ). Суд назначил ему исправительные работы. Осужденный уклонился от наказания. Злоумышленника доставили в отдел, откуда его передадут инициаторам розыска.

В Рязани поймали объявленного в федеральный розыск мужчину. Об этом 22 апреля сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

