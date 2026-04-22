В Рязани откроют секцию адаптивного картинга для людей с инвалидностью

Открытие картинга пройдет 30 апреля на трассе «Атрон». Отмечается, что цель открытия новой секции в Рязани — создание мощной региональной команды для выступления на главных стартах в Москве. На открытии рязанцев ждут мастер-классы от двух топовых гонщиков проекта: Александра Кузина — капитан команды «Картинг без границ» (КБГ), чемпион MIKS Summer Cup '25, призёр турнира Kart Master и участник легендарного «Гран-при Москвы» на ВДНХ и Владислава Ханина — восходящая звезда инклюзивного автоспорта, обладатель кубков в сериях SHONX и MIKS Light. Сразу после открытия, 1 мая, Александр Кузин и Владислав Ханин примут участие в 12-часовом марафоне на трассе «Атрон».

Справка:

проект «Картинг без границ», реализуемый Фондом «Активная жизнь», — это мощный инструмент инклюзии, который уже 10 лет предоставляет людям с инвалидностью опорно-двигательного аппарата ПОДа заниматься адаптивным картингом. С момента запуска проекта более 700 человек с ПОДА и 200 ветеранов СВО приняли участие в тренировках и соревнованиях.

