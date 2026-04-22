В Рязани экс-зампреду правительства Никитину вновь продлили содержание в СИЗО

В Рязанском областном суде состоялось очередное заседание по продлению ареста бывшему зампреду областного правительства Артему Никитину. Артем Никитин останется под стражей до 26 мая 2026 года. Напомним, экс-зампреда правительства задержали за получение взяток в особо крупном размере. По версии следствия, с 2021 по 2024 годы Артем Никитин получил 17 миллионов 346 тысяч 700 рублей. Ему грозит до 15 лет колонии. Во время судебных заседаний стало известно, что бывший зампред правительства написал явку с повинной.

Об этом 22 апреля РЗН. Инфо сообщили в пресс-службе суда.

