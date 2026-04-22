В России с 1 мая изменятся правила работы СБП

Банк России с 1 мая 2026 года вводит обновленные тарифы в Системе быстрых платежей (СБП). Изменения, установленные ЦБ, затронут операции с участием бизнеса — оплату товаров и услуг по QR-коду, переводы самозанятым, а также расчеты между компаниями и ИП. Новая тарифная система будет дифференцированной: от 5 копеек за небольшие переводы до 3 рублей за операции от 6 тыс. до 1 млн рублей. Комиссия будет применяться к обеим сторонам транзакции и затронет форматы C2B, B2C и B2B. Эксперты отмечают, что для обычных пользователей изменений не произойдет.

Банк России с 1 мая 2026 года вводит обновленные тарифы в Системе быстрых платежей (СБП). Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на финансового эксперта Дмитрия Трепольского.

При этом для граждан сохраняются действующие условия: переводы между физическими лицами останутся бесплатными — до 100 тыс. рублей в месяц другим людям и до 30 млн рублей в месяц самому себе между счетами в разных банках. Также без комиссии сохраняются платежи в пользу государства — налоги, штрафы и пошлины.

Эксперты отмечают, что для обычных пользователей изменений не произойдет — комиссии при переводах между физлицами по-прежнему не вводятся.