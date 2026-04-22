В России предложили разработать встроенные детские кресла и субсидировать перевозки многодетных и детей-инвалидов

Общественный совет по развитию такси направил в Минтранс предложения по перевозкам детей. Среди инициатив — разработка встроенных или модульных детских кресел, пересмотр системы сертификации удерживающих устройств и поддержка отечественных производителей автокресел. Также предлагается субсидировать за счет государства перевозки многодетных семей и детей-инвалидов в рамках региональных соцпрограмм, включая компенсацию льготных тарифов и закупку спецтранспорта.

В России предложили разработать встроенные детские кресла и субсидировать перевозки многодетных и детей-инвалидов. Об этом сообщило издание «Известия» со ссылкой на официальный документ.

Общественный совет по развитию такси направил в Минтранс предложения по перевозкам детей. Среди инициатив — разработка встроенных или модульных детских кресел, пересмотр системы сертификации удерживающих устройств и поддержка отечественных производителей автокресел.

Также предлагается субсидировать за счет государства перевозки многодетных семей и детей-инвалидов в рамках региональных соцпрограмм, включая компенсацию льготных тарифов и закупку спецтранспорта.

В обращении отмечается, что сейчас водители вынуждены возить несколько типов кресел, что неудобно и экономически невыгодно, перевозки многодетных требуют дорогих минивэнов, а перевозка детей-инвалидов в коммерческом такси невозможна из-за необходимости спецавтомобилей и подготовленных водителей.

Без участия государства решить эти проблемы будет затруднительно, говорится в документе.