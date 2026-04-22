В России могут резко подорожать презервативы

По словам экспертов, подорожание связано с ситуацией на Ближнем Востоке. Крупнейший производитель Durex заявил о возможном повышении стоимости на 20-30% из-за перебоев с поставками и подорожания сырья. Отмечается, что логистика усложнилась, а сроки доставки увеличились почти вдвое после ограничений в районе Ормузского пролива. Дополнительно выросли цены на компоненты — от силиконового масла до каучука и латекса.

