В Роскачестве рассказали, как выбрать хороший шашлык в магазине

Эксперты Роскачества дали несколько простых советов тем, кто собирается на майские пикники. Главное правило при выборе готового шашлыка в магазине — обходить стороной мясо в белых соусах. Специалисты предупредили, что такая заливка заметно повышает риск отравления, пишет РИА Новости.
Россиянам советуют брать продукт только от известного мясокомбината. На упаковке обязана быть полная информация об изготовителе, а сам товар должны обозначить как «полуфабрикат мясной». Дату изготовления лучше искать самую свежую.
Перед покупкой стоит оценить кусочки визуально. Они должны быть примерно одного размера и веса.
Тем, кто маринует мясо самостоятельно, в Роскачестве напомнили о правилах хранения.
Несоленое сырье держат при температуре от 0 °C до 4 °C. Замаринованное и соленое — не выше 6 °C. Свежее охлажденное мясо желательно приготовить в ближайшие 2-4 часа после покупки. Максимальный безопасный срок хранения: около 10-12 часов.
Как отличить хороший кусок мяса:
- Цвет: равномерный и глянцевый, без темных пятен.
- Жир: блестящий, не липкий и без желтого оттенка.
- Упругость: после надавливания пальцем вмятина быстро исчезает.
- Свиная шейка: бледно-розовая.
- Телятина и баранина: малиновых оттенков, но не темных.
В качестве дополнительной страховки в Роскачестве порекомендовали искать на упаковке российский Знак качества.