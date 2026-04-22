В Пронском округе у должника арестовали стиральную машину за долги по коммуналке

Сотрудники МКП «Пронские тепловые сети» совместно с судебными приставами провели рейд по адресам должников. В отношении граждан с общей суммой долга 29 000 рублей пришлось применить крайние меры — по решению суда на имущество наложили арест. У одного из неплательщиков арестовали стиральную машину стоимостью 4 000 рублей. Вырученные от продажи средства направят на погашение задолженности.

В Пронском округе у должника арестовали стиральную машину за долги по коммуналке. Об этом сообщили в пресс-службе районной администрации.

Сотрудники МКП «Пронские тепловые сети» совместно с судебными приставами провели рейд по адресам должников. В отношении граждан с общей суммой долга 29 000 рублей пришлось применить крайние меры — по решению суда на имущество наложили арест.

У одного из неплательщиков арестовали стиральную машину стоимостью 4 000 рублей. Вырученные от продажи средства направят на погашение задолженности.

Фото: пресс-служба администрации Пронского округа.