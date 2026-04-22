В ЛНР школьнице подсыпали наркотики в чай, она скончалась

Отмечается, что 14-летняя школьница гуляла с молодым человеком, и они выпили. Затем пара отправилась к юноше домой. По данным канала, когда подросток отошла в туалет, молодой человек добавил ей в чай запрещенные вещества. Несовершеннолетней стало плохо. Прибывшие медики констатировали смерть.

Об этом 22 апреля сообщили в Telegram-канале «112 | Россия».

Фото взято из Telegram-канала «112 | Россия».