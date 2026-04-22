В Госдуме предложили в 10 раз повысить стипендию студентам

Депутаты Госдумы предложили увеличить размер студенческих стипендий до уровня прожиточного минимума. С инициативой выступили лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов и депутат Яна Лантратова. Они предлагают установить базовую академическую стипендию не ниже 100% прожиточного минимума, а социальную — не менее 120% с ежегодной индексацией. В случае принятия инициативы выплаты могут вырасти в несколько раз, в отдельных регионах — до десяти раз.

По словам Миронова, сейчас минимальная академическая стипендия составляет 2224 рубля, социальная — 3340 рублей. В случае принятия инициативы выплаты могут вырасти в несколько раз, в отдельных регионах — до десяти раз.

Авторы считают, что это позволит студентам меньше работать и больше времени уделять учебе.

«Студенты — одна из наиболее уязвимых социальных групп. У них нет стабильного дохода, а расходы постоянно растут», — отметила Лантратова.