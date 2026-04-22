В гимназии № 2 в Рязани продегустировали школьное питание

В гимназии № 2 состоялась очередная дегустация блюд, подготовленных АО «Детское питание». В мероприятии приняли участие депутаты городской Думы, представители администрации, родители и педагоги. Для гостей были предложены различные варианты меню: пшенная каша с тыквой на молоке, щи из шпината, приготовленные на курином бульоне, индейка по-строгановски, картофельное пюре со шницелем, бутерброды с сыром, оладьи с бананом и сгущённым молоком, а также напитки: иван-чай, витаминный напиток и компот из кураги. На полдник были предложены груши, яблоки и йогурты. Все продукты были изготовлены в соответствии с санитарными нормами и технологическими стандартами.