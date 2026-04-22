В ДТП с автобусом в Краснодаре пострадали шесть человек

В ДТП с автобусом в Краснодаре пострадали шесть человек. Об этом 22 апреля сообщили в УМВД по региону.

Авария случилась на пересечении улиц Северной и Филатова. Отмечается, что 57-летний водитель вахтового автобуса наехал на бордюр. Транспорт опрокинулся.

Пассажиры госпитализированы. Проводится проверка, на месте работают правоохранители.

Фото и видео: УМВД России по Краснодарскому краю.