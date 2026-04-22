Суд лишил рязанку права собственности на долю здания на земле монастыря

Советский районный суд Рязани вынес решение по иску Елены Яшметовой к Казанскому женскому монастырю. Текст решения опубликован на официальном сайте ведомства.

Согласно документу, Елена Яшметова потребовала разрешить ей пользоваться без препятствий нежилым помещением. Речь идет об ОКН «Дом эконома», который находится на территории Казанского женского монастыря. Площадь спорного помещения составляет 88,8 м². Оно состоит из двух этажей и пяти комнат. Рязанке принадлежит 1/6 доля здания. В 2018 году она получила право на наследство, однако попасть в помещение не смогла.

Рязанка является участником регионального отделения организации «Трудовая доблесть России» и хотела проводить в данном помещении собрания.

Как отмечено в решении суда, здание обнесли забором, замок входной двери заменили, а монастырь отказался предоставить ключи Яшметовой.

В ответ Казанский женский монастырь подал встречный иск о признании доли в праве собственности незначительной и выкупе ее. По данному заявлению, Елена Яшметова ничего не делала для сохранения здания, которое является объектом культурного наследия, что «позволяет констатировать отсутствие интереса в использовании объекта». Яшметова весной 2022 года направила досудебную претензию и предложила монастырю выкупить долю за 5 миллионов рублей.

С свою очередь осенью 2023 года монастырь предложил Яшметовой 267 тысяч 400 рублей за долю. Урегулировать разногласия в досудебном порядке не удалось.

Согласно решению, Елене Яшметовой отказали в удовлетворении исковых требований. Суд прекратил право собственности рязанки на 1/6 долю и передал эту часть Казанскому женскому монастырю. Здание полностью перейдет религиозной организации. Яшметова получит компенсацию за долю в размере 198 тысяч рублей.