Стало известно, когда в России проведут следующую индексацию пенсий

Об этом 22 апреля сообщило ТАСС со ссылкой на профессора Финансового университета при правительстве РФ Александра Сафонова. По его словам, ближайшая индексация состоится 1 октября 2026 года. Она коснется военных пенсионеров и получателей выплат по линии силовых ведомств (МВД, Минобороны, Росгвардии, МЧС, ФСИН и других). Собеседник агентства уточнил, что военные пенсии хотят увеличить на 4%. Однако, по словам Сафонова, итоговый размер индексации могут скорректировать в большую сторону, если фактическая инфляция за год окажется выше ожидаемой.

