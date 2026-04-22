Шойгу заявил об угрозе безопасности россиян в Приднестровье

Безопасность российских граждан в Приднестровье находится под угрозой из-за действий Киева и Кишинева. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в интервью «Комсомольской правде». По его словам, в регионе проживает более 220 тысяч россиян, чьи интересы, как он отметил, могут быть затронуты. Он также подчеркнул, что при необходимости Россия будет использовать «все доступные методы» для защиты своих граждан в соответствии с конституцией.

«Нельзя забывать, что в Приднестровье проживает более 220 тысяч российских граждан, интересы и безопасность которых… находятся под угрозой», — сказал Шойгу.

Фото: РИА Новости / Максим Блинов.