Рязанскую область снова накроет снег

Об этом сообщает метеоролог Роман Степанов. По его словам, 22 апреля регион накроет циклон, который движется с северо-востока. В Рязанской области ожидаются дожди, переходящие к вечеру и ночью в мокрый снег. Степанов отметил, что особенно интенсивным мокрый снег будет в западной половине области и Рязани. «Вновь местами образуется временный снежный покров, а 24 апреля снова похолодает до нуля, местами и ниже. При этом в четверг и пятницу усилится ветер порывами до 16 м/с», — заявил метеоролог. Он подчеркнул, что такая переменчивая погода в регионе сохранится до мая.

