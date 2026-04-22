Рязанский психолог разработала новую методику реабилитации после физических и душевных травм
Рязанский психолог-реабилитолог Светлана Лоско разработала методику иппобелитации — восстановления после физических и душевных травм через общение с лошадьми. Методика сочетает физическую и психологическую реабилитацию. Отмечается, что во время движения лошадь передает всаднику импульсы, аналогичные походке здорового человека. Это способствует восстановлению двигательных функций, укрепляет мышцы и стимулирует работу центральной нервной системы. По словам психолога, общение с лошадьми снижает уровень тревожности и повышает уровень «гормона радости».

Рязанский психолог разработала новую методику реабилитации после физических и душевных травм. Об этом сообщает ГТРК «Ока».

Рязанский психолог-реабилитолог Светлана Лоско разработала методику иппобелитации — восстановления после физических и душевных травм через общение с лошадьми. Методика сочетает физическую и психологическую реабилитацию.

Отмечается, что во время движения лошадь передает всаднику импульсы, аналогичные походке здорового человека. Это способствует восстановлению двигательных функций, укрепляет мышцы и стимулирует работу центральной нервной системы. По словам психолога, общение с лошадьми снижает уровень тревожности и повышает уровень «гормона радости».

Лоско подчеркнула, что методика особенно эффективна для людей, переживающих посттравматическое стрессовое расстройство, например, после потери близких. В период пандемии центр использовал эту методику для восстановления медиков, работавших в «красных зонах», и людей, переболевших коронавирусом. Сейчас специалисты работают с участниками СВО и их семьями.

Перед началом занятий необходимо получить одобрение лечащего врача. Тренеры определяют темп и упражнения, а также подбирают лошадь с учётом психологии и физических возможностей пациента.