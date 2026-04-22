Рязанских водителей предупредили о рейдах ГАИ

Рейд пройдет в среду, 22 апреля. Комплексное мероприятие направлено на предотвращение выезда на встречную полосу. Водителям напомнили, что за нарушение грозит лишение «прав» до полугода, либо штраф 7 500 рублей.