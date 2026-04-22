Рязанские полицейские выдворили и депортировали нарушивших закон мигрантов

Рязанские полицейские выдворили и депортировали троих нарушивших закон мигрантов. Об этом 22 апреля сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Один иностранец из страны Закавказья недавно освободился из расположенной в Рязанской области исправительной колонии. Он отбывал наказание за контрабанду.

Двое приезжих из Средней Азии подверглись выдворению. Ранее выяснилось, что они неоднократно нарушали правила пребывания в России.

Полицейские и судебные приставы доставили иностранцев в московский международный аэропорт для дальнейшей отправки в страны гражданской принадлежности. Мигранты покупали билеты за свой счет.