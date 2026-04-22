Рязанская энергетическая сбытовая компания наградила победителей конкурса «Надёжный партнёр»

20 апреля в Рязанской энергетической сбытовой компании (входит в Группу РусГидро) состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурса «Надежный партнер». Из почти 12 000 корпоративных клиентов по итогам работы в 2025 году выбрали 19 победителей. Основная цель конкурса — отметить и поблагодарить корпоративных клиентов, демонстрирующих строгое исполнение договорных обязательств и высокую платежную дисциплину, сообщили в компании.

Награды лучшим потребителям энергоресурсов вручили и. о. министра строительного комплекса Рязанской области Юрий Кулешов, директор по реализации АО «ЭСК РусГидро» Вадим Волков и исполнительный директор ПАО «РЭСК» Светлана Волощук.

Среди промышленных предприятий звание «Надежный партнер» получили ООО «ЭКОПРОЕКТ» и АО «Корпорация Фазотрон-НИИР».

В сегменте малого бизнеса и непромышленных потребителей эксперты отметили АО «Интер-ГРУП», Ряжский и Шацкие филиалы АО «Автодор», а также индивидуальных предпринимателей Сергея Самохина и Нину Буянкину.

В агропромышленном секторе региона флагманами ответственного энергопотребления стали ООО «ПРОНЯ», АО «Имени Генерала Скобелева» и ООО «ОКА МОЛОКО».

Высокую платежную дисциплину среди бюджетных учреждений продемонстрировали ГАУ ДО РО «СШ Адмирал», МБДОУ «Спасский детский сад № 1», Сасовское имени Героя Советского Союза Г. А. Тарана летное училище гражданской авиации — филиал ФГБОУ ВО «Ульяновский институт гражданской авиации имени Главного маршала авиации Б. П. Бугаева».

Лидерами в сфере жилищно-коммунального хозяйства признаны МКП «Скопинские тепловые сети», МКП ЖКХ «Городское» (г. Шацк).

В этом году в конкурсе учредили две новые номинации, которые, как отметили в компании, подчеркивают важность взаимодействия с муниципальным сектором и сетевыми организациями:

в номинации «Муниципальные образования» за системную работу и эффективное управление потреблением ресурсов награды получили Скопинский, Ряжский и Кадомский муниципальные округа;

лучшим в номинации «Предприятия, оказывающие услуги по передаче электрической энергии» стал филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» — «Рязаньэнерго».

Подводя итоги торжественной церемонии, исполнительный директор ПАО «РЭСК» Светлана Волощук подчеркнула особую значимость ответственного партнерства для стабильности энергоснабжения региона.

«Мы искренне благодарим наших клиентов за ответственное отношение к сотрудничеству. Важно понимать, что платежная дисциплина потребителей — это фундамент финансовой устойчивости всей энергосистемы региона. Являясь гарантирующим поставщиком, мы обязаны своевременно и в полном объеме рассчитываться как за покупную электроэнергию на оптовом рынке, так и с сетевыми организациями.

Поэтому, дорогие партнеры, я очень рада сегодня поблагодарить вас за такую позицию и выразить уверенность, что мы со своей стороны тоже будем делать всё возможное, чтобы ваше энергоснабжение было надежным, а взаимодействие с нашей компанией оставалось комфортным и эффективным», — сказала Светлана Волощук.