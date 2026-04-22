Рязанку осудят за мошенничество с социальными выплатами

По данным следствия, в 2022 году 49-летняя жительница Пронского района обратилась в центр социальных выплат Рязанской области с заявлением о рассмотрении ее в качестве кандидата на оформление соц. контракта для индивидуальной предпринимательской деятельности. В заявлении женщина в котором указала ложные сведения о своих финансовых доходах. Рязанка незаконно получила около 300 тысяч рублей. В настоящее время проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.

